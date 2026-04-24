Bursa'da kültüre anlamlı dokunuş: Düğünlere 'Keles bebeği' ile katılacaklar

Bursa'nın Keles ilçesinde Kemaliye Köyü Derneği yönetimi, düğün ve sünnet cemiyetlerine yöresel "Keles bebeği" ile katılma kararı alarak hem kültürü yaşatmayı hem de üretici ailelere destek olmayı hedefliyor.

Keles Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde tamamen el işçiliğiyle üretilen Keles bebekleri, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Erkek ve kadın figürleri bulunan bebekler, üç farklı boyutta hazırlanırken, yöreye özgü kıyafetlerin minyatür birebir örnekleriyle dikkat çekiyor. Kıyafetlerin, geçmişte Keles yöresinde kullanılan geleneksel giysilerin aynı iplik ve süslemelerle hazırlanması ise kültürel değeri ön plana çıkarıyor.

Dernek yönetimi, düğün cemiyetlerine kadın figürlü Keles bebeği, sünnet cemiyetlerine ise erkek figürlü bebekle katılacak. Bu uygulama ile hem yöresel kültürün gelecek nesillere aktarılması hem de el emeği üretim yapan ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.

Yeni evlenen çiftlerin evlerinde sergilenecek olan Keles bebeklerinin, kültürel bir simge haline gelmesi beklenirken, benzer uygulamaların diğer köy derneklerine de örnek olması hedefleniyor. - BURSA

