Haberler

Bursa'da kültüre anlamlı dokunuş: Düğünlere "Keles bebeği" ile katılacaklar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Keles ilçesinde Kemaliye Köyü Derneği yönetimi, düğün ve sünnet cemiyetlerine yöresel "Keles bebeği" ile katılma kararı alarak hem kültürü yaşatmayı hem de üretici ailelere destek olmayı hedefliyor.

Keles Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde tamamen el işçiliğiyle üretilen Keles bebekleri, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Erkek ve kadın figürleri bulunan bebekler, üç farklı boyutta hazırlanırken, yöreye özgü kıyafetlerin minyatür birebir örnekleriyle dikkat çekiyor. Kıyafetlerin, geçmişte Keles yöresinde kullanılan geleneksel giysilerin aynı iplik ve süslemelerle hazırlanması ise kültürel değeri ön plana çıkarıyor.

Dernek yönetimi, düğün cemiyetlerine kadın figürlü Keles bebeği, sünnet cemiyetlerine ise erkek figürlü bebekle katılacak. Bu uygulama ile hem yöresel kültürün gelecek nesillere aktarılması hem de el emeği üretim yapan ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.

Yeni evlenen çiftlerin evlerinde sergilenecek olan Keles bebeklerinin, kültürel bir simge haline gelmesi beklenirken, benzer uygulamaların diğer köy derneklerine de örnek olması hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü!
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı