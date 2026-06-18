Bursa'da ATA Türk Müziği Korosu konser verdi
Bursa Yusufeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesindeki ATA Türk Müziği Korosu, Tayyare Kültür Merkezi'nde şef Salih Berkmen yönetiminde bir konser verdi. Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği gecede 'Atabarı' türküsüne izleyiciler coşkuyla eşlik etti.
Bursa Yusufeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ATA Türk Müziği Korosu konser düzenledi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Salih Berkmen yönetti. Programda Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan özel bir repertuvara yer verildi.
Konserde seslendirilen "Atabarı" türküsüne Bursalı müzikseverler coşkuyla eşlik etti.
Konserin sonunda şef ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü