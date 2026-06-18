Haberler

Bursa'da ATA Türk Müziği Korosu konser verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Yusufeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesindeki ATA Türk Müziği Korosu, Tayyare Kültür Merkezi'nde şef Salih Berkmen yönetiminde bir konser verdi. Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği gecede 'Atabarı' türküsüne izleyiciler coşkuyla eşlik etti.

Bursa Yusufeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ATA Türk Müziği Korosu konser düzenledi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Salih Berkmen yönetti. Programda Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan özel bir repertuvara yer verildi.

Konserde seslendirilen "Atabarı" türküsüne Bursalı müzikseverler coşkuyla eşlik etti.

Konserin sonunda şef ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD ve İsrail'e meydan okuma: Zafer kazandık

Kalibaf'tan dünyayı sarsacak iddia
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor
Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü

Eren yine ördürdü!

Kavşakta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kavşakta feci kaza! Bu minibüs 3 kişiye mezar oldu
İletişim Başkanlığı'ndan 'Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasına yalanlama

Milyonları endişelendiren iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

Nişantaşı'nda görüntülendi, itirafıyla röportaja damga vurdu