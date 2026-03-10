Haberler

Bursa'da 2 papağan ve Mısır yılanı koruma altına alındı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde satışı yapılan 2 papağan ve Mısır yılanı koruma altına alındı.

Kaçak ve yasa dışı yaban hayvan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde egzotik hayvanların satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmanın ardından harekete geçen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle adrese baskın yaptı.

İş yerinde yapılan kontrollerde, satışı yasak olan ve mevzuata aykırı bulundurulan 2 papağan ile Mısır yılanına el koydu.

El konulan hayvanlar, uzmanlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından koruma altına alınarak Bursa Hayvanat Bahçesi görevlilerine teslim edildi.

İş yeri sahipleriyle ilgili idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
500

