Burhaniye'de yemek fotoğrafçılığı eğitimi

Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde 'Doğadan Sofraya Sürdürülebilir Yemek Fotoğrafçılığı' eğitimi verildi. Eğitmen Çağatay Çelikbaş, öğrencilere gastronomide görsel anlatımın püf noktalarını aktardı.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde, Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz'un yürütücülüğünde "Doğadan Sofraya Sürdürülebilir Yemek Fotoğrafçılığı" eğitimi gerçekleştirildi. Eğitmen Çağatay Çelikbaş tarafından verilen eğitim, gastronomide görsel anlatımın gücüne odaklanarak öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı bir bakış açısı sundu. Etkinliğe Fakülte Dekanı ve Gastronomi Kulübü Danışmanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında; ışık kullanımı, doğru açı seçimi, kompozisyon oluşturma, sahne düzenleme ve yiyeceklerin estetik sunumu gibi yemek fotoğrafçılığının temel ve ileri düzey teknikleri ele alındı. Eğitmen tarafından daha önce gerçekleştirilmiş özgün yemek fotoğrafları üzerinden örnek analizler yapılarak çekim süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Balıkesir'in zengin gastronomik değerlerini yansıtan zeytin, zeytinyağı ve yöresel ürünler üzerinden yapılan incelemelerde, bu ürünlerin görsel açıdan daha etkileyici ve iştah açıcı biçimde nasıl sunulabileceği üzerinde duruldu. Doğal ışık kullanımı, arka plan seçimi ve ürün dokusunun ön plana çıkarılması gibi unsurların fotoğrafın estetik gücüne katkısı örneklerle aktarıldı. Etkinlik sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, değerli paylaşımları ve eğitime sunduğu katkılarından dolayı eğitmen Çağatay Çelikbaş'a teşekkür belgesi takdim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

İsim verip 54 okulu hedef gösterenler için gereken yapıldı

Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı