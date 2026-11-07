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Burhaniye'de sabah namazı buluşması Hanay Camii'nde gerçekleştirildi

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Burhaniye'de sabah namazı buluşması Hanay Camii'nde gerçekleştirildi
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Burhaniye'de İlçe Müftülüğünce düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında bu haftaki program Hanay Camii'nde yapıldı. Müftü Mehmet Tüfekçioğlu'nun kıldırdığı namazın ardından selam ve iman konulu sohbet yapıldı, çorba ikram edildi ve buluşmaların süreceği belirtildi.

Burhaniye ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları devam ederken, bu haftaki buluşma da Hanay Camii'nde yapıldı. Sabah Namazı Müftü Mehmet Tüfekçioğlu tarafından kıldırılırken, başka camilerde namazlarını kılan vatandaşlarda programa katıldı.

Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu'nun kıldırdığı sabah namazının ardından tesbihat yapıldı. Daha sonra Din Hizmetleri Uzmanı Zafer Güler, selam ve iman konusu üzerinde dururken, selamın yaygınlaştırılmasını istedi. Sohbette, Peygamber Efendimizin "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız." hadis-i şerifi hatırlatan Güler, insanlar arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Programın ardından dua yapan Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Cami çıkışında, İmam Mehmet Ali Akyol'un öncülüğünde hazırlanan çorba ikram edildi. Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederken, Sabah Namazı Buluşmalarının devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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