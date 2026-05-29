Haberler

Burhaniye'de kadınlar kasap oldu

Burhaniye'de kadınlar kasap oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye'de Kurban Bayramı'nda erkekler kesim ve yüzüm yaparken, kadınlar et doğrama işini üstlendi. Besici Halil Gülmez, kadınların olmadığı bu işin yürümeyeceğini belirtti.

Burhaniye ilçesinde, Kırban bayramı ile birlikte çeşitli yerlerde kurban kesimi yapılırken, kadınlar da erkeklerle birlikte et doğrama işinde görev aldı. Kurban kesimi için imece yaptıklarını kaydeden besici Halil Gülmez, et doğrama işini kadınların üstlendiğini söyledi.

Burhaniye'de binlerce büyük ve küçükbaş hayvan kurban edilirken, kesim yerlerinde erkeklerle birlikte kadınlarda görev aldı. Erkekler kesim ve yüzüm işini yaparken, kadınlarda et doğrama işinde görev aldı. 4 yıldan beri kurban kesimi yaptıklarını anlatan Halil Gülmez, her yıl et doğrama işini kadınların yaptıklarını söyledi. Börezli köyünde Halil Gülmez'e ait çiftlikte kurban kestiklerini kaydeden Ali Talay, "Burada erkekler kesim ve yüzüm işini yaparken, kadınlarda et doğrama işini yapıyorlar. Burada adeta imece yapılıyor. Kadınlar olmazsa bu iş yürümez. Ben de koyun kestim. Allah, herkesin kurbanını kabul etsin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Bu kez şanlı fetih için okudu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu

Bir anlık hata, geri dönüşü olmayan acıya dönüştü
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!