Burhaniye'de kadınlar kasap oldu

Burhaniye ilçesinde, Kırban bayramı ile birlikte çeşitli yerlerde kurban kesimi yapılırken, kadınlar da erkeklerle birlikte et doğrama işinde görev aldı. Kurban kesimi için imece yaptıklarını kaydeden besici Halil Gülmez, et doğrama işini kadınların üstlendiğini söyledi.

Burhaniye'de binlerce büyük ve küçükbaş hayvan kurban edilirken, kesim yerlerinde erkeklerle birlikte kadınlarda görev aldı. Erkekler kesim ve yüzüm işini yaparken, kadınlarda et doğrama işinde görev aldı. 4 yıldan beri kurban kesimi yaptıklarını anlatan Halil Gülmez, her yıl et doğrama işini kadınların yaptıklarını söyledi. Börezli köyünde Halil Gülmez'e ait çiftlikte kurban kestiklerini kaydeden Ali Talay, "Burada erkekler kesim ve yüzüm işini yaparken, kadınlarda et doğrama işini yapıyorlar. Burada adeta imece yapılıyor. Kadınlar olmazsa bu iş yürümez. Ben de koyun kestim. Allah, herkesin kurbanını kabul etsin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı