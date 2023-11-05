Burhaniye'de Kaan'ın Evi'nde Atatürk ve Tarım Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

Burhaniye ilçesinde Zeynep Ergin tarafından kurulan Kaan'ın Evi, Atatürk ve tarım konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Tarihçi Mustafa Ergin'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Atatürk'ün tarıma verdiği önem ve Atatürk Orman Çiftliği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Burhaniye ilçesinde, Zeynep Ergin isimli annenin yıllar önce kaybettiği oğlu Kaan'ın anısına Kocacami Mahallesi'nde kurduğu Kaan'ın Evi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Tarihçi Mustafa Ergin'ın konuşmacı olarak katıldığı "Atatürk ve Tarım" konulu söyleşi ilgi gördü.

Koca Camii Mahallesi Müderris Şükrü Sokak'ta açılan Kaan'ın Evi'nin konuğu Mustafa Ergin oldu. Ergin, Atatürk'ün tarıma verdiği önemi anlatırken, Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş aşaması ve amacı konusunda bilgiler verdi. Atatürk'ün yoksul ülkelere örnek olmak istediğini anlatan Ergin, Atatürk Orman Çiftliğinde üretilen hayvanların ve bitki çeşitlerinin yurdun her tarafına gönderildiğini anlattı. Mustafa Ergin, çiftçi Hüseyin Yıldırım'a da zeytin yetiştiriciliği konusundaki tecrübelerini anlattırdı. Ergin, Atatürk'ün İstanbul'da bir gezi sırasında tanıştığı çiftçi Halil Ağa ile diyaloğunu anlatırken, Atatürk'ün köylüye ve çiftçiye verdiği önemi vurguladı. Mustafa Ergin, katılımcıların sorularınız da yanıtladı. Konuşmacı Mustafa Ergin ve davetlilere teşekkür eden Zeynep Ergin de, Kaan'ın Evi'ndeki etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - BALIKESİR