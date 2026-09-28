Burhaniye'de Cavidan Elibol için lokma hayrı yaklaşık 700 kişiye ulaştı

Burhaniye ilçesinde, Lokma Hayrı geleneği devam ediyor. Her gün bir caddede veya caminin önünde hayır yapılırken, dün de Ören Mahallesinde Dündar Tezcan, Handan Utku ve Aydan Tortop, teyzeleri Cavidan Elibol için lokma ikramı yaptı.

Burhaniye Ören Cami önünde, Dündar Tezcan ile ablası Handan Utku ve kardeşi Aydan Tortop'un, 2 hafta önce hayatını kaybeden teyzeleri Cavidan Elibol için düzenledikleri lokma hayrı ilgi gördü. Camiden çıkan vatandaşlar lokma kuyruğunu girerken, Dündar Tezcan ve kardeşleri katılımcılara teşekkür etti. Hayırda yaklaşık 700 kişiye lokma ulaştırıldı. Lokma hayırlarının devam ettiğini kaydeden Dündar Tezcan, "Bu gün bizde teyzemiz için lokma hayrı yaptık. Hayrımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı