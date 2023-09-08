Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri 20 Gazeteciye Verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri, bu yıl 20 gazeteciye verildi. Ödüller, Türk basınının önde gelen isimlerinden Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan bir ödüldür.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından 1983 yılından bu yana düzenlenen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri bu yıl 20 gazeteciye verildi. Akın Kamacıoğlu, Bedri Kayabal, Dilek Beyin, Erkan Yiğit, Fikret Helvacıoğlu, Güneş Uğurlu, İskender Özsoy, Kemal Önder, Leyla İsmier Özcengiz, Mehmet Komşu, Muammer Elveren, Necat Aşkın, Nedret Çatay, Nezih Akkutay, Önder Balıkçı, Reha Öz, Solmaz Serdaroğlu, Şansal Büyüka, Tevfik Dalgıç ve Yalçın Doğan ödüle değer görüldü.

Türk basınının önde gelen isimlerinden ve TGC önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri bugün açıklandı. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurul'da TGC Onur Kurulu adına Adnan Özyalçıner, TGC Denetim Kurulu adına Arif Esen, meslek kıdemi 30 yılı aşkın cemiyet üyeleri adına Ayşegül Dora, Esat Yılmaer, Hüseyin Irmak, TGC Balotaj Kurulu adına Mesude Erşan, TGC Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto, Başkanvekili Vahap Munyar ve Genel Sekreter Sibel Güneş yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Turgay Olcayto, yazmanlığa Arif Esen seçildi.

Seçici Kurul, yönetmeliğe göre kendisine sunulan meslekte 50 yılını doldurmuş, 70 yaşından gün almış TGC üyeleri arasından 20 gazeteciyi ödüle değer gördü. Bu yıl Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü Akın Kamacıoğlu, Bedri Kayabal, Dilek Beyin, Erkan Yiğit, Fikret Helvacıoğlu, Güneş Uğurlu, İskender Özsoy, Kemal Önder, Leyla İsmier Özcengiz, Mehmet Komşu, Muammer Elveren, Necat Aşkın, Nedret Çatay, Nezih Akkutay, Önder Balıkçı, Reha Öz, Solmaz Serdaroğlu, Şansal Büyüka, Tevfik Dalgıç ile Yalçın Doğan'a verildi.

BURHAN FELEK KİMDİR?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul'da doğdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'nde başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesi'nde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi'nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorluğu'nu alan ilk gazeteci oldu. TGC başkanlığını 1949–1952 ve 1959-1982 yılları arasında iki kez üstlendi.