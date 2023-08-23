Burdur'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde jandarma ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi yönelik

yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Yarışlı köyünde M.U. ve F.K'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 56 adet sikke, 4 adet obje, 3 adet dedektör, 1 adet el feneri, 1 adet çapa ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile M.U. ve F.K'ya, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa' muhalefet suçlarından işlem yapıldı. - BURDUR