Burc Halife, alışveriş keyfi ve manzarasıyla büyülüyor - Haberler

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Burc Halife, alışveriş keyfi ve manzarasıyla büyülüyor

AA - Mohammed Dahlan - Kültür Sanat
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Dubai'deki dünyanın en yüksek binası Burc Halife, alışveriş keyfi ve manzarasıyla büyülüyor.

Dubai'deki dünyanın en yüksek binası Burc Halife, alışveriş keyfi ve manzarasıyla büyülüyor. Dans eden su göllerine sahip ticaret merkezlerinin bulunduğu alışveriş merkezi, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen turistlerin akınına uğruyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Dubai, gelirlerinin büyük kısmını turizm sektöründen sağlıyor.

AA / Mohammed Dahlan - Kültür Sanat

alışveriş Dubai su Kültür Sanat Haberler

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