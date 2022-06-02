Burc Halife, alışveriş keyfi ve manzarasıyla büyülüyor - Haberler

Dubai'deki dünyanın en yüksek binası Burc Halife, alışveriş keyfi ve manzarasıyla büyülüyor. Dans eden su göllerine sahip ticaret merkezlerinin bulunduğu alışveriş merkezi, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen turistlerin akınına uğruyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Dubai, gelirlerinin büyük kısmını turizm sektöründen sağlıyor.