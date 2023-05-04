Bu hafta 7 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 7 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 7 film vizyona girecek.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff ve Sylvester Stallone'nin rol aldığı "Galaksinin Koruyucuları 3", komedi, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

James Gunn'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, Rocket'in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini işliyor. Serinin yeni bölümünde, sevilen uyumsuzlar takımı Koruyucular, yaşananların ardından kendilerine Knowhere'de yeni bir hayat kurma mücadelesi veriyor.

"Aşkın Saati 19.03"

Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Sadi Celil Cengiz, Pascal Nouma, Hayko Cepkin ve Ali Sürmeli'nin oynadığı "Aşkın Saati 19.03" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Hasan Gümet'in yönetmenliğini üstlendiği film, bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş sevgisini konu alıyor.

"Şeytanın Düşmanı"

Russell Crowe, Ralph Ineson ve Franco Nero'nun başrollerinde oynadığı "Şeytanın Düşmanı" adlı korku ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Julius Avery üstlendi.

Yaşamı boyunca yüz binden fazla şeytan çıkarma ayini gerçekleştiren İtalyan rahip Gabriel Amorth'un gerçek notlarından esinlenerek sinemaya uyarlanan film, Amorth'un küçük bir çocuğa musallat olan şeytanı çıkartmaya çalışırken Vatikan'ın gizli tutmaya çalıştığı asırlık komplosunu ortaya çıkarmasını işliyor.

"Tatlı Bela"

Roger Kumble'ın yönettiği ve senaryosuna imza attığı "Tatlı Bela"da, Virginia Gardner, Autumn Reeser ve Dylan Sprouse başrolleri paylaştı.

Dram ve romantik komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan film, farklı hayatlara sahip iki genç arasındaki tutkulu aşkın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.

"Suç Bende"

Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder ve Isabelle Huppert'ın rol aldığı "Suç Bende"nin yönetmenliğini François Ozon üstlendi.

Film, 1930'larda Paris'te, meteliksiz ve yeteneksiz genç bir aktris olan Madeleine Verdier'in, ünlü bir yapımcıyı öldürmekle suçlanırken en yakın arkadaşının da yardımıyla bambaşka bir hayata dahil olmasını anlatıyor.

"Şüphe"

Yönetmen koltuğuna Jamie Patterson'ın oturduğu "Şüphe" filminde Samantha Bond, Patrick Bergin ve James Cosmo rol aldı.

Gerilim türündeki 2021 yapımı film, genç bir anne olan Helen'in babasının intiharı dolayısıyla yaşadığı büyük acıyı işliyor.

Babasının ölümüne neyin yol açtığını araştırmaya başlayan Helen, 30 yıl öncesine ait çözülmemiş bir gizemi ortaya çıkardığında, çocuğu için ölümcül olabilecek karanlık bir aile sırrını da keşfeder.

"Elleville Elfrid"

Atle Solberg Blakseth ve Frank Mosvold tarafından sinemaya uyarlanan Norveç yapımı "Elleville Elfrid", animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.