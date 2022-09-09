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"Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi başkentte ziyaretçilerini ağırlıyor

Kültür Sanat Haberleri

'Bu Cihan'ın Sultanları' sergisi başkentte ziyaretçilerini ağırlıyor

Başkentte, Osmanlı Devleti padişahlarının yağlı boya portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi izlenime açıldı.

Başkentte, Osmanlı Devleti padişahlarının yağlı boya portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisi izlenime açıldı.

Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneğinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Çankaya'daki Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde açtığı serginin "Büyükelçiler Resepsiyonu" yapıldı.

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, dış temsilciliklerden diplomatlar ve sanatseverler katıldı.

Ziyaretçiler, ressam Yakup Cem'in yağlı boyayla resmettiği 36 Osmanlı padişahının portrelerinden oluşan "Bu Cihan'ın Sultanları" sergisini gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sergi, eylül sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osmanlı Devleti Çankaya Ankara Kültür Sanat Haberler

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