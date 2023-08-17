British Museum'da Eserlerin Çalınması Sonucu Bir Personel İşten Çıkarıldı

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarına sahip olan British Museum, bir koleksiyondaki eserlerin çalınması ve kaybolması nedeniyle bir personelini işten çıkardığını açıkladı. Müze, çalınan ve kaybolan eserlerin geri getirilmesi için bir program yürütecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü British Museum, bir koleksiyondaki eserlerin çalınmasından ve kaybolmasından bir müze personelini sorumlu tutuklarını belirterek personeli işten çıkardı.

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarının bulunduğu British Museum, dün açıklama yaparak bir koleksiyondaki eserlerin kayıp, çalıntı veya hasarlı olduğunun tespit edilmesinin ardından bağımsız bir güvenlik incelemesi başlattığını ve bu sebeple bir personelini işten çıkarttığını belirtti. Eski çalışana karşı yasal işlem başlatacaklarını belirten yetkililer, iki kişilik bir bağımsız heyet kurduklarını ve bu heyetin müzenin güvenliği dahil çalınan ve kaybolan eserlerin geri getirilmesi için bir program yürüteceklerini ifade etti.

Açıklamada "Söz konusu eserlerin çoğu, Müze koleksiyonlarından birine ait bir depoda saklanan küçük parçalardı. MÖ 15. yüzyıldan MS 19. yüzyıla kadar uzanan altın takılar ve yarı değerli taşlardan ve camdan yapılmış mücevherleri içermektedir. Hiçbiri yakın zamanda halka teşhir edilmemişti ve bunlar, öncelikle akademik ve araştırma amaçları için tutuluyordu" denildi.