Bozüyük'te Kurtuluş Coşkusu: Koray Avcı Konser Verdi

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Koray Avcı, konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından "Bozüyük'ün özgürlük sesi" adlı oratoryo ile halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Bozüyük Belediyesinin katkılarıyla, "4 Eylül Kurtuluş Günü" etkinlikleri kapsamında Kapalı Pazar Otoparkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, şarkıcı Koray Avcı sahne aldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Avcı, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Avcı, konserde "Adaletin bu mu dünya", "Aşk sana benzer" ve "Aldırma gönül" ile "Ellerimde çiçekler" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bakkalcıoğlu, konserin ardından Koray Avcı'yı tebrik ederek, sembolik Metristepe Anıtı'nı hediye etti.