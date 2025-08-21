Boyabat'ta Anlayarak Hızlı Okuma Kursu Açıldı

Boyabat Belediyesi, gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla 'Anlayarak Hızlı Okuma Kursu' açtı. Belediye Başkanı Hasan Kara, eğitimin önemine vurgu yaparak, gençlerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri için destek vereceklerini belirtti.

Boyabat Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (BOYMEK) kapsamında "Anlayarak Hızlı Okuma Kursu" açıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, "Eğitim geleceğimizin en güçlü teminatıdır, gençlerimizin sınavlarda başarı sağlamaları, dikkatlerini artırmaları ve daha hızlı, daha verimli okumaları için "Anlayarak Hızlı Okuma Kursu" açtık." dedi.

Başkan Hasan Kara, "Boyabat Belediyesi olarak bizler, gençlerimizin eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sınavlarda zamanı yetiştiremeyen, uzun paragraflarda zorlanan, dikkatini toplamakta güçlük çeken evlatlarımız için açtığımız bu kursun, onların akademik başarılarına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Hedefimiz sadece bir kurs açmak değil, gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, düşünce ufuklarını genişletmek ve onların geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarını sağlamaktır. Çünkü inanıyoruz ki bilgiye ulaşmanın en güçlü yolu okumaktan geçer." diye konuştu.

Belediyelerinin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime, kültüre ve gençliğe yönelik projeler üretmeye devam edeceğini vurgulayan Kara, "Tüm kursiyer öğrencilerimize başarılar diliyor, ailelerine de çocuklarını bu kurslara yönlendirdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kasaplar Çarşısı, Boyabat Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ortaokul öğrencilerine yönelik açılan "Anlayarak Hızlı Okuma Kursu"nun iki hafta süreceği, talepler olduğunda 2. kursun da açılabileceği bildirildi.

