Bornova'da 2. Halk Dansları Festivali düzenlendi

Bornova Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği 'Halk Dansları Festivali' Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapıldı. Bornova'da Balkan rüzgarının estiği geceye katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, dernek temsilcilerine festivale yaptıkları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Bornova Belediyesi'nin çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile birlikte düzenlediği '2. Halk Dansları Festivali', Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda devam etti.

Bornova Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği 'Halk Dansları Festivali' Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapıldı. Bornova'da Balkan rüzgarının estiği geceye katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, dernek temsilcilerine festivale yaptıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bu güzel gecede Balkanların yüreğimize dokunan melodilerinin eşliğinde, çok renkliliği ve çok kültürlülüğü bize getiren halk oyunları ekiplerimizi yürekten kutluyorum. Onlar ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin, kardeşliğin motiflerini sundular. Atamızın doğduğu topraklarda yeşeren bağımsızlık ışığını bize getirdiler. İlçemizde çok sayıda Balkan Derneği bu güzel kültürün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çabalar veriyor. Bornova Belediyesi olarak onların bu çabalarını her zaman destekliyoruz. Onların yanındayız ve her zaman da yanlarında olacağız."