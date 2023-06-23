Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konser Verdi

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda eğitim alan Türk Sanat Müziği Korosu, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Bir Demet Hicaz Şarkıları Konseri' verdi. Sanatseverler, koronun seslendirdiği eserlere eşlik etti.

Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Bir Demet Hicaz Şarkıları Konseri' verdi.

Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursuları'nda eğitim kursiyerlerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, Sami Büyüköztekir şefliğinde sahne aldı. Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini seslendirildiği gecede koristlerin de solo performansları izleyicilerden tam not aldı. Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran müzikseverler Türk Sanat Müziği'nin dillerden düşmeyen eserlerine eşlik etti.

Sanatın ve sanatçısının her zaman yanında olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Tiyatrodan müziğe, el sanatlarından sinemaya sanatın her dalında kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Kültür ve sanat alanında yaptığımız çalışmalar bizim için yol, temizlik gibi temel belediyecilik hizmetleri kadar önemli" diye konuştu.