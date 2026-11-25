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Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesinin okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kullanıcı sayısını artırmak için yürüttüğü çalışmalar, başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Son beş yılda 579 etkinlik düzenleyen kütüphaneye, hizmetleri ve toplumsal katkısı dolayısıyla başarı belgesi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kütüphane Akademisinin düzenlediği Bölgesel Mesleki Hizmet İçi Eğitim Programı'nın altıncısı Konya'da gerçekleştirildi.

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde'de görev yapan kütüphane yöneticileri ile personelin katıldığı programda beş yılda 579 etkinlik ve 11 bin 205 üye kaydeden Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi ödüllendirildi.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Murat Başkan, "Halk Kütüphanelerinde Kullanıcı Artırma Stratejileri" başlıklı sunumunda ilçede yürütülen çalışmaları anlattı.

Başkan, son beş yılda düzenlenen 579 etkinliğin kütüphaneye ilgiyi artırdığını belirterek yaklaşık 42 bin nüfuslu Bor'da kütüphanenin 11 bin 205 üyeye ulaştığını söyledi.

Başkan, uzmanların katılımıyla düzenlenen aile içi iletişim ve ergenlik döneminde ebeveyn-çocuk ilişkileri konulu eğitimlerin ailelerin kütüphaneyi daha sık kullanmasına katkı sağladığını ifade ederek çocuklara küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte "Bor Kütüphanede Hayat Buluyor" projesini başlattıklarını, proje kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitici etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesine, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına katkısı, etkinliklerinin çeşitliliği ve toplumun farklı kesimlerine sunduğu hizmetler dolayısıyla başarı belgesi verildi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'nun imzaladığı belgeyi Personel Daire Başkanı Ahmet Özekmekçi, Kütüphane Müdürü Murat Başkan'a takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı