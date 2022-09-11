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Bolu kültür sanat haberleri: Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı, konserlerle devam ediyor

Kültür Sanat Haberleri

Bolu haberler... Şarkıcı Deniz Toprak ve Hasret Sıla, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'nda konser verdi.

Şarkıcı Deniz Toprak ve Hasret Sıla, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'nda konser verdi.

İlçede her yıl düzenlenen ve vatandaşların başta kışlık ihtiyaçları olmak üzere çeşitli ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlayan panayır, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe dışından gelen esnaflar ile köylülerin Mudurnu Pazar Alanı'nda kurdukları tezgahları ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Panayırda şarkıcı Deniz Toprak ve Hasret Sıla da konser verdi. İzleyiciler, söylenen şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Konser sonunda şarkıcılara Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker tarafından plaket ve hediye takdim edildi.

Panayır, gün içerisinde yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA / İlhami Çetin - Kültür Sanat

Deniz Toprak Mudurnu Bolu Kültür Sanat Haberler

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