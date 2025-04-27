Bolu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bolu kent merkezinde sağanak günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte, öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla devam eden yağmura, bazı kişiler hazırlıksız yakalandı.

Kimileri yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları da kendisini şemsiyeyle korudu.