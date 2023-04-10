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Bolu'da Sağanak Yağış Devam Ediyor

Bolu'da Sağanak Yağış Devam Ediyor

Kültür Sanat Haberleri

Bolu kent merkezinde sağanak aralıklarla devam ediyor. Yağışların aralıklarla cuma gününe kadar devam edeceği ve hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Bolu kent merkezinde sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren süren yağış nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan vatandaşlar, iş yerleri ve korunaklı alanlara sığındı.

Yağışların aralıklarla cuma gününe kadar devam edeceği ve hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bolu Kültür Sanat Haberler

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