Bolu'da Kurban Bayramı Coşkusu

Bolu'da Kurban Bayramı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Vali Abdulaziz Aydın, bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, Bolulu hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Bolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım, valilik binası girişinde protokol üyeleri ve valilik çalışanlarıyla bayramlaştı.

Törende konuşan Vali Aydın, Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayan Aydın, tüm Bolulu hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını en içten dilekleriyle tebrik ettiğini, birlik ve beraberlik içerisinde huzurla geçirilecek nice bayramlar temenni ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu

Huysuzlanan dana fotoğraf çekmeye çalışan iş insanını öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.