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Yeşilay Bolu'da Pazar Etkinliğiyle Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı Yaptı

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Yeşilay Bolu Şubesi semt pazarında düzenlediği etkinlikte vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgi verdi, broşür dağıttı; etkinlikte 6 vatandaş tütün bırakma desteği almaya karar verdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bolu Şubesi tarafından semt pazarında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay gönüllüleri, pazar alanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşamın önemini anlattı, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Etkinlik sırasında tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen 6 vatandaş, Yeşilay'dan destek alma kararı verdi.

Pazar yerinde yaşlı bir vatandaşın, "Yeşilay, Yeşilay! Sigara yok, alkol yok!" şeklindeki sözleri de çevrede bulunanlara tebessüm ettirdi.

Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, AA muhabirine, etkinlikle yalnızca bilgilendirme çalışması yapmadıklarını, vatandaşların hayatlarına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sahada olmanın önemine değinen Erden, "Bugün pazarda sadece bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmedik, aynı zamanda insanların hayatlarına ve yüreklerine dokunduk. Karı koca olan danışanlarımız başta olmak üzere, tütünsüz ve özgür yeni bir hayata adım atan 6 vatandaşımızın bu zorlu ama bir o kadar da kıymetli yolculuğunda daima yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Bolu Şubesi gönüllüleri, kent genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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