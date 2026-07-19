Bolu'da hafızlık icazet programı düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 37 öğrenci için "37 Hafızın İcazet Merasimi ve Mezunlar Buluşması" programı düzenlendi.

Yeniçağa Kuş Cenneti Mesire Alanı'ndaki programa Vali Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Reisü'l-Kurra Mustafa Demirkan, il ve ilçe protokolü, din görevlileri, hafızların aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesi HAGEV Vakfınca Yeniçağa İlçe Müftülüğüne tahsis edilen yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Daha sonra "hafızlar alayı", İlçe Müftülüğü hizmet binası önünden mehteran takımı eşliğinde Kuş Cenneti Mesire Alanı'na kadar yürüdü.

Kurra Hafız Ankara Melike Hatun Camii Uzman İmam Hatibi Selami Seçkin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Hasan Dinç, hafızlık müessesesinin İslam medeniyetindeki önemine değinerek, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğreticilere ve ailelere teşekkür etti.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de hafız bir babanın evladı olduğunu belirterek, hafızların yetişmesinde emeği geçen din görevlilerine, ailelere ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Vali Aydın ise hafızlığın büyük bir emanet ve sorumluluk gerektirdiğini, hafızların yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kişiler olmadığını vurgulayarak, "Hafızlarımız Kur'an-ı Kerim'in yalnızca ezberleyicileri değil, onun ahlakını, hikmetini ve rehberliğini hayatlarına taşıyan gönül erleridir. Bugün aldıkları icazet, ömür boyu sürdürecekleri kutlu bir hizmet yolculuğunun nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Programda Kurra Hafız Ankara Millet Camii Uzman İmam Hatibi Mustafa Orhan da Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Ardından tekbirler eşliğinde sahneye çıkan hafızlara hitap eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, hafızlığın İslam ümmeti için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, hafızların Kur'an'ın mesajını hayatlarına yansıtmalarının önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 37 öğrenciye icazet belgeleri takdim edildi. Program, yapılan duaların ardından hafızların aileleri ve davetlilerin tebriklerini kabul etmesiyle sona erdi.