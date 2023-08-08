Boğaz'ın Kıyısında 'Süt Kardeşler' Sahnelendi

Bu kez Boğaz'ın kıyısında Türk tiyatrosunun efsane oyunlarından biri olan 'Süt Kardeşler' sahnelendi. 7'den 70'e herkesi güldüren 2 perdelik eşsiz 'asabi-komedi' oyunu, seyircilere nostaljik ve keyifli bir gece yaşattı. 'Süt Kardeşler'in efsane oyuncular sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde tiyatro oyunu sergileyecek olmanın mutluluğunu yaşayan ekip, 'Açıkhava oyunları bizler için çok keyifli aynı yaz turneleri gibi… İstanbul'da oynamak ayrı bir keyif…Boğaz manzaralı çok özel bir alan burası, tadını çıkartmak lazım….' sözleriyle duygularını dile getirdi. İlk kez Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla izleyiciyle buluşturulan 'Süt Kardeşler', bu kez Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde tiyatro severlerleydi. Oyunun yönetmenliğini Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler üstlenirken, kadroda Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Deniz Pulaş, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Lidya Ersemiz gibi değerli sanatçılar yer aldı. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklığı konu alan oyun, tiyatro severlere kahkaha tufanı yaşattı. Geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler sunan Süt Kardeşler, gerek dönemin kostümleri gerek dekoruyla seyircisini adeta 1950'li yıllara götürdü. Usta oyunculuklarıyla alkış yağmuruna tutulan ünlü sanatçılar, dansları ve eğlence dolu sahneleriyle Kuruçeşme izleyicisinden tam not aldı. Kahkaha fırtınasının hakim olduğu gece de Boğaz'ın kıyısında tiyatro izlemenin keyfini çıkartan izleyiciler Kuruçeşme Açıkhava'da unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Bu kez Boğaz'ın kıyısında Türk tiyatrosunun efsane oyunlarından biri olan 'Süt Kardeşler' sahnelendi. 7'den 70'e herkesi güldüren 2 perdelik eşsiz "asabi-komedi" oyunu, seyircilere nostaljik ve keyifli bir gece yaşattı.

'Süt Kardeşler'in efsane oyuncular sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde tiyatro oyunu sergileyecek olmanın mutluluğunu yaşayan ekip, "Açıkhava oyunları bizler için çok keyifli aynı yaz turneleri gibi… İstanbul'da oynamak ayrı bir keyif…Boğaz manzaralı çok özel bir alan burası, tadını çıkartmak lazım…."sözleriyle duygularını dile getirdi.

TÜRK TİYATROSUNUN EN EĞLENCELİ YORUMU 'SÜT KARDEŞLER' İZLEYİCİLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

İlk kez Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla izleyiciyle buluşturulan 'Süt Kardeşler', bu kez Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde tiyatro severlerleydi. Oyunun yönetmenliğini Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler üstlenirken, kadroda Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Deniz Pulaş, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Lidya Ersemiz gibi değerli sanatçılar yer aldı. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklığı konu alan oyun, tiyatro severlere kahkaha tufanı yaşattı. Geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler sunan Süt Kardeşler, gerek dönemin kostümleri gerek dekoruyla seyircisini adeta 1950'li yıllara götürdü. Usta oyunculuklarıyla alkış yağmuruna tutulan ünlü sanatçılar, dansları ve eğlence dolu sahneleriyle Kuruçeşme izleyicisinden tam not aldı. Kahkaha fırtınasının hakim olduğu gece de Boğaz'ın kıyısında tiyatro izlemenin keyfini çıkartan izleyiciler Kuruçeşme Açıkhava'da unutulmaz bir deneyim yaşadı.