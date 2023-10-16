Bodrum Mitoloji ve Felsefe Zirvesi İkinci Kez Gerçekleştirildi

Bodrum Mitoloji ve Felsefe Zirvesi'nin ikincisi, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Kadim Lisan ve Sevmedya iş birliği ile düzenlenen İkinci Bodrum Mitoloji ve Felsefe Zirvesi'nde konusunda uzman kişiler birbirinden değerli sunumlar gerçekleştirdi. Zirvede "Tanrıçalar ve Bilge Kadınlar" konuşuldu. İnanna'dan Hekate'ye, Labirentin Sahibesi'nden Halikarnas Balıkçısı'nın Amazonlarına, Ege kadınından Puduhepa'ya ve günümüzde Anadolu'nun bilge kadınlarına kadar zamanı ve mekanı aşan sunumlar, yoğun bir ilgiyle izlendi.

Ücretsiz olarak düzenlenen ve iki gün süren zirve, Şebnem Töre ve Pelin Gezek'in tiyatral ve müzikal sunumu "İnanna'nın İzinde" ile başladı. Daha sonra Timuçin Binder'in "Ege Mitolojisinde Kadın ve Cinsellik" ve Dr. Meltem Ulu'nun " Halikarnas Balıkçısı'nın Mitoloji ile İlişkisi: Amazon Kadınları ve Ana Tanrıçalar" sunumları gerçekleşti.

Zirvenin ikinci gününün ilk konuşmacısı "Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın İzinde Anadolu'nun İlham Veren Kadınları" ile Demet Kılıç oldu. Zirve, Özlem Ertan'ın "Çatalhöyük Figürinlerinden Hekate'ye Anadolu Ana Tanrıçasının Yolculuğu" ve Efe Elmas'ın "Labirentin Sahibesi: Unutulmuş Tanrıça ve Bilge Kadının Katli" sunumları ile tamamlandı.

Kadim Lisan Kurucusu Efe Elmas, tanrıça ve bilge kadınların insanlık tarihinin temelini oluşturduğunu belirttiği konuşmasında, "İnsanlığın ortak özlemi, dişiliğin gücünün hatırlandığı bir çağdır. Yok olan Tanrıçalar, Şahmeran'da, Meryem Ana'da, Baba Yaga'da ve nice masal, mitlerden türeyen efsaneler ve inançlarda beden bulmuştur. Katledilen veya unutulmaya çalışılan bilge kadınlar ise fikirleriyle insanlığın ortak hafızasında var olmaya devam etmektedir" dedi.

Sevmedya Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Erkan Sevinç, bu toprağın her zerresinde söz olduğunu ve sözü aktaran, bu topraklara kendini adamış ve mirasını bırakmış ruhun izinin bulunduğunu belirterek, "Zirvenin Halikarnas Balıkçısı'nın 50. ölüm yıl dönümüne denk gelmesi tesadüf olmadı. Bir değerli kişiyi anmak, fikirlerini yaşatmak ve bırakılan mirası devam ettirmek, emanetin üzerine yeni şeyler koymak istedik. ve bu zirve Halikarnas Balıkçısı gibi nice bu toprağa emek vermiş erkek ve bilge kadına bir anma oldu" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise zirveye gönderdiği mesajda, "Kültür ve sanatın kenti Bodrum'da bu zirveye bir kez daha ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Her yaştan izleyicinin takip ettiği zirve, "Gelecek Sene Tekrar Buluşmak Üzere" anı fotoğrafı ile tamamlandı.