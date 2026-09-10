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Bodrum'da görme engelli kediler için özel bakımevi açıldı

Bodrum'da görme engelli kediler için özel bakımevi açıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde görme engelli kedilerin bakım ve rehabilitasyonu için inşa edilen merkezin açılışı yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görme engelli kedilerin bakım ve rehabilitasyonu için inşa edilen merkezin açılışı yapıldı.

Bodrum Yalıkavak Lions Kulübü ve Bodrum Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen bakımevinin açılışı için Ortakent Özel Çocuklar Yaşam ve Sanat Merkezi bahçesinde tören düzenlendi.

Önceki yıl düzenlenen "Köpek Güzellik Yarışması"ndan elde edilen gelirle hayata geçirilen proje kapsamında, 11 aydır özenle bakılan 6 görme engelli kedi de merkeze getirildi.

Tesis, aynı zamanda okulda eğitim gören özel bireylerin rehabilitasyon süreçlerine destek olmayı hedefliyor.

Projenin sürdürülebilirliği ve güvenliği için alanında uzman kurumlarla işbirliği de yapıldı.

Bodrum Yalıkavak Lions Kulübü Dönem Başkanı Mesut Örün, çocukların vicdanına dokunmayı ve iyilik aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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