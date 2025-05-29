Biyopsiden Sanata: Patoloji Uzmanından İlham Veren Tablo

Biyopsiden Sanata: Patoloji Uzmanından İlham Veren Tablo
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Elazığlı patoloji uzmanı Dr. Gülay Şimşek, biyopsi örneğinden ilham alarak 'Kırık Kalp' adlı tabloyu yarattı. Sanat ile tıbbı birleştiren Şimşek, ilk sergisini Elazığ'da açtı ve yoğun ilgi gördü.

Biyopsiden sanata: Uzman doktordan ilham veren tablo

ELAZIĞ - Eskişehir'de görev yapan Elazığlı patoloji uzmanı doktor Gülay Şimşek, görevi esnasında incelediği biyopsi örneğinden ilham alarak hayran bırakacak bir tablo ortaya çıkardı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde görev yapan patoloji uzmanı Dr. Gülay Şimşek, tıbbın sınırlarını sanatla buluşturan bir çalışmaya imza attı. Görevi esnasında mikroskop altında incelediği tiroit biyopsi örneğinden ilham alan Uzm. Dr. Şimşek, gördüğü hücresel yapıları akrilik boyalarla tuvale çizerek "Kırık Kalp" adını verdiği eseriyle, dikkat çeken bir resim tablosu oluşturdu. 26 Mayıs itibariyle "Yoldaki Fırça İzlerim" adlı sergisini, Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Sanat Merkezinde açan Uzm. Dr. Şimşek, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

"Sanatımla mesleğimi birleştirmek istedim"

Sergi ve eseri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uzm. Dr. Şimşek, "Görevim esnasında mikroskobik incelemeler yapıyordum. Bu esnada da çok değişik, bir o kadar da ilgi çeken renkli bir mikroskobik görüntüler yakalama şansım oldu. Yakaladığım görüntünün ilgimi çekmesi üzerine, aynı zamanda severek yaptığım yağlı boya eserlerimle işimi birleştirdim. Tiroit organından aldığım aspriasyon biyopsisinin mikroskobik görüntüsünü aldım. Benim için de özel bir anlam taşıyor. Bu anlamda da tablo eserine dönüştürmek istedim. Bunu da bir proje haline getirmek istedim. Bundan sonraki çalışmalarımda da yeni bir sergi açma hayalim var. Diğer eserlerimde de doğaya olan hayranlığımı kaleme almak istedim. Bu kapsamda doğa temalı eserlerimi çizip sergime ekledim. Doktorluk mesleği oldukça yıpratıcı bir meslek, rahatlamak ve stresimi atmak için resim eserleri oluşturup, çizmek bana güç, mutluluk ve ilham veriyor. Sanatımla mesleğimi birleştirmek istedim. 2023 yılında kasım ve ocak ayı olmak üzere, Eskişehir'de iki ayrı sergim olmuştu. Sivas ve Elazığ benim için çok değerli şehirler. Sivas'ta asistanlığımı tamamladım. Bu süreçte, sürekli yollarda zaman geçirdiğim için sergimin adını, "Yoldaki Fırça İzlerim" olarak belirledim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Kültür Sanat
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