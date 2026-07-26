Bir zamanlar konak ve mutfakların vazgeçilmezleriydi

Geleneksel hayatın bir dönem çok kullanılan bakır ev malzemeleri, paslanmaz çeliğin yaygınlaşmasıyla artık koleksiyoner köşelerinde yerlerini almaya başladı.

Bursa'daki Tarihi Tahtakale Han'da bakır ev ve mutfak araç gereçleri toplayıp satan Mehmet Ali Bozkurt, eski Santral Garaj semtinde sürdürdüğü 44 yıllık manavcılığın ardından bu işe başlamış. Bursa'nın kırsal ve merkezinde eski dönemlerde yaygın olarak kullanılan ve aşındıkça kalaylatılan bakır çanak, tabak, sini, ibrik, el ve ağız yıkama lehenleri, aydınlatma gereçleri koleksiyonerler kadar Tahtakale Han'ı ziyaret eden yerli yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Çocuk yaşta Antalya'nın İbradı ilçesinden gelip Bursa'ya yerleşen Mehmet Ali Bozkurt hem bakır hem de tarih merakıyla geçmişi gelecek kuşaklara taşıyor. Dükkanında yüzlerce bakır ürün bulunan Bozkurt, kent merkezinde ve kırsalda kapanan, bacası sönen, yıkılan evlerden getirilen ürünleri satın alarak bakır ürün meraklılarına sunuyor.

Bakır araç gereçlerin sağlamlığını, güzelliğini yaşatmak için ilerlemiş yaşına rağmen Tahtakale'de her sabah dükkanını büyük bir özveriyle açan Bozkurt, Bursa'nın geçmiş kültürüne de hizmet ediyor. Dükkanını küçük bir bakır yaşam kültürü müzesine çeviren Bozkurt'un geleneksel el sanatlarını koruyup yaşatması da ziyaretçilerinin ve müşterilerinin takdirini topluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı