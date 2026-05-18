Haberler

İstanbul Havalimanı'nda "Bir Yol Bin Hatıra" sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koleksiyoner Fatih Ketancı'nın 1947-2000 yılları arasındaki hac yolculuklarına ait belge, eşya ve fotoğraflardan oluşan 'Bir Yol Bin Hatıra' sergisi, İstanbul Havalimanı'nda ziyarete açıldı. Sergi, 17 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kutsal hac yolculuğuna ait belge, eşya ve fotoğraflardan oluşan "Bir Yol Bin Hatıra" adlı sergi, İstanbul Havalimanı'nda ziyarete açıldı.

Sergide, koleksiyoner Fatih Ketancı'nın 1947 ile 2000 yılları arasında yapılan hac yolculuklarına ait topladığı belge, eşya ve fotoğraflar yer alıyor.

Hac yolculuğunun hazırlık aşamasından kutsal topraklara uzanan tüm süreçlerin belge, fotoğraf ve objeler aracılığıyla kayıt altına alınmasının amaçlandığı sergide, hacıların valizlerinde yer alan eski evraklar, yolculuk fotoğrafları, uçak biletleri gibi objeler bulunuyor.

Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu sergi, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 7 Nolu Kapı'da 17 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması

Serdal Adalı'dan bomba Şenol Güneş sözleri
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor

Şeker sanıp yuttuğu cisim, küçük çocuğu öldürüyordu
Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı

Evleri bu hale getirdi; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı