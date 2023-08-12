Bir Destandır Çanakkale Tiyatro Oyunu Kitabı Tanıtıldı

Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu'nun kaleme aldığı 'Bir Destandır Çanakkale' adlı tiyatro oyununun kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Anbarcıoğlu, Çanakkale Zaferi'nin yeryüzünde görülmüş en büyük zafer olduğunu belirtti.

Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu'nun kaleme aldığı "Bir Destandır Çanakkale" adlı tiyatro oyununun kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan oyunun ve kitabın yazarı 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Çanakkale Zaferi'nin yeryüzünde görülmüş en büyük zafer olduğunu söyledi.

Tanıtılan tiyatro kitabında, bir yığın insanın bir avuç üzümle zafer kazandığını anlatan Anbarcıoğlu, "Bu tiyatro eserimde muazzam bir zaferi anlatıyorum. Yedi düvele karşı bir avuç Anadolu insanımızın verdiği çok önemli bir zaferdir." dedi.

Anbarcıoğlu, "Bir Destandır Çanakkale" isimli tiyatro oyununu yazarken, daha önce kaleme aldığı "Çanakkale Geçilmez" isimli şiirden esinlendiğini belirtti.

İsteyen tüm kurum ve kuruluşlara kitabı ücretsiz temin edeceklerini aktaran Anbarcıoğlu, "Çanakkale Zaferi'nden esinlenerek yazmış olduğum 'Bir Destandır Çanakkale' adlı tiyatro kitabım yayımlandı. Bursa kamuoyundan çok güzel tepkiler aldık. Yaklaşık 1 saatlik programla tamamen gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığım bu kitap ortaya çıktı. Oyunumuz başta Bursa olmak üzere ülkemizin birçok yerinde 137 kez sahnelendi." diye konuştu.