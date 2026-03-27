Dünya Tiyatro Günü'nde İsmail Dümbüllü geleneği Ataşehir'de yaşatıldı

27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Ataşehir Belediyesi tarafından İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde özel bir program düzenlendi. Gecede, Türk tiyatrosunun köklü geleneğinin simgesi İsmail Dümbüllü Ödülü, usta oyuncu Binnur Kaya'ya takdim edildi. Program kapsamında 'Pembe Pırlantalar' adlı oyun sahnelendi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) tarafından verilen ve MSM Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin oylarıyla belirlenen İsmail Dümbüllü Ödülü'nün bu yılki sahibi, usta oyuncu Binnur Kaya oldu. Ödül, tiyatro sanatına uzun yıllar emek vermiş usta isim Müjdat Gezen tarafından takdim edildi. Sahneye çıkan Binnur Kaya, ödülünü alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Sahneye çıkarak ödülü sunan Gezen, Kaya hakkındaki duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Binnur Kaya, benim bu kuşakta en çok sevdiğim iki kişi var mı deseler, birinci onu sayarım. O kadar çok beğeniyorum. O kadar çok seviyorum."

'MÜJDAT HOCAM'IN ELİNDEN ALMAK BENİM İÇİN RÜYA GİBİ'

Ödülünü Müjdat Gezen'in elinden alan Binnur Kaya ise duygu dolu anlar yaşadı. Kaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok mutluyum, çok duyguluyum. Çok kıymetli bir ödül alıyorum. Her anlamda çok kıymetli. Pırıl pırıl genç arkadaşlarım, tiyatro öğrencileri oyunlara gitmişler, seyretmişler ve beni layık görmüşler. Çok çok kıymetli ve çok duygulanıyorum."

Kaya, ödülü Müjdat Gezen'in elinden almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Müjdat Hocam'ın elinden alacağım için ayrıca çok duyguluyum. Benim için rüya gibi bir şey"

Dünya Tiyatro Günü programında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tiyatronun sihirli dünyasına vurgu yaparak "Tabii ki tiyatro bazen bizi gülümseten, bazen düşündüren, bazen sahnede kendimizden bir şeyler bulduğumuz bizim için çok sihirli bir sanat ürünü" dedi.

İsmail Dümbüllü geleneğinin yaşatılmasının önemine değinen Adıgüzel, Müjdat Gezen'in elinden Binnur Kaya'ya takdim edilen ödül için "Aslında usta-çırak ilişkisiyle nasıl geleceğe taşındığını gösteren, bir yandan vefayı, bir yandan umudu bize sergileyen çok kıymetli bir iş" ifadelerini kullandı.

Ödülün MSM öğrencilerinin izleyip değerlendirmesiyle verildiğini hatırlatan Adıgüzel, "Yeni kuşağın temsilcileri önce oyunları izliyorlar, kendi aralarında bir değerlendirme yapıyorlar ve çok doğru bir değerlendirme yapmışlar" diye konuştu.

Adıgüzel, Müjdat Gezen'in Ataşehir'deki kültür sanat hayatına katkılarına ayrıca değinerek "Ben hocama çok teşekkür ediyorum. Sayesinde bu kültür merkezine gerçekten büyük bir canlılık geldi. İstanbul'un az bilinen salonlarından biriydi burası. Ama hocamın sayesinde şu an sıraya giriyorlar. Acaba biz de burada oyun oynayabilir miyiz diye" dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Ataşehir'i sanatla buluşturma hedefiyle çalıştıklarını belirten Adıgüzel, "Bir amacımız var. Ataşehir'deki her komşumuz için sanat erişilebilir olsun. ve sanatın aydınlık yüzüyle Ataşehir'in 17 mahallesi buluşsun" sözleriyle tüm tiyatro emekçilerinin Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

Programda sahneye çıkan Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel, bir konuşma yaptı. Adıgüzel, "Sevgili hocam Müjdat Gezen'in yaz kampında drama atölyesine katılmıştım. İnanın o kadar etkilenmiştim ki, her hikayeyi o kadar güzel anlatmıştı ki" dedi. Lise yıllarında Turgut Özakman'ın Töre oyununu canlandırdığını ve liseler arası yarışmada ödül aldığını belirten Adıgüzel, "Umarım Türkiye'de sanatın ışığı hep parlar" diyerek duygularını paylaştı. Binnur Kaya'nın ödül almasından büyük gurur duyduğunu ifade eden Elif Duygu Adıgüzel, "Sanki kendim almış gibi" dedi.

TİYATRO GÜNÜ BİLDİRİSİ VE OYUN PROGRAMI

Törenin ardından Dünya Tiyatro Günü Bildirisi okundu. Bildirinin ardından sahne, 'Pembe Pırlantalar' oyununa bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı