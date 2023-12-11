Siirt'te düzenlenen 8. kitap fuarında binlerce kitap, okuyucusunun beğenisine sunuldu. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kitap fuarının çocuklar ve gençler arasındaki kitap sevgisini artırdığını ve ülkenin geleceği adına umut verdiğini belirtti.

Binlerce kitap, okuyucusunun beğenisine sunuldu

SİİRT - Siirt'te 8'incisi düzenlenen kitap fuarında binlerce kitap, okuyucusunun beğenisine sunuldu.

Dualar eşliğinde açılan fuarda açılış konuşmasını yapan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, valilik himayesi ve Siirt Belediyesi'nin destekleriyle bölgede istikrarlı bir şekilde sürdürülen en prestijli kitap fuarı olarak da bilinen, "8'inci Geleneksel Siirt Kitap Fuarı"nı bugün büyük bir coşku ve heyecan ile açtıklarını söyledi.

Binlerce yıllık tarihi mirasından aldığı ilhamla, "Bir Kitaptır Siirt, Üç Dilde Yazılan" sloganıyla 2013 yılında kitapların dünyasına başlatılan yolculukta büyük mesafeler kat eden Siirt kitap fuarının kutlu yolculuğunu bu yıl da "Yüz Yıllar Boyu Oku" diyerek, kitapseverlerle buluştuğunu belirten Vali Kızılkaya, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaba olan sevgisini artıran bu organizasyon, ülkemizin yarınları adına hepimize umut vermektedir. Bu vesile ile Kitap Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Öğrencilerden Merve Tekin, okuluyla birlikte geldiği yerden çok memnun olduğunu dile getirerek, "Kitapları da çok sevdiğim için kitap kurduyum diyebilirim. Okumaktan da zevk alıyorum. Dini kitaplar ve macera kitapları aldım" ifadelerinde bulundu.

9. sınıf öğrencisi Azra Birtekin de, fuarın güzel göründüğünü kaydederek, "Hem dini kitaplar, hem tarihi kitaplar, hem de gençlik romanları olarak gençleri gayet tanıdıklarını düşünüyorum. İnsanlar da dolaşıyor, öğretmenler var, yetişkinler var, çocuklar var, gayet güzel ortam" diye konuştu.

Öğrencilerden Mubin Aşçı, kitap okumanın ufku genişlettiğini belirterek, "Biz de Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı gençler olabilmek için elimizden geldiği kadar okuyacağız. Okudukça da vatanımıza, milletimize faydalı gençler olabilmek için çalışacağız" dedi.