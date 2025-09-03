Bilkent Senfoni Orkestrası Sezon Açılışını Yapıyor

Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), şef Jaume Santonja yönetiminde keman sanatçısı Inmo Yang'ın solistliğini yapacağı sezon açılış konserini 11 Ekim'de gerçekleştirecek.

BSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası prestije sahip orkestralarından Bilkent Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sezonunun konser programını paylaştı.

BSO, sanatseverleri, seçkin konserler ve dünyaca ünlü sanatçılar eşliğinde müzik yolculuğuna davet ediyor.

Orkestra, klasik repertuvarlar ile popüler kültüre yönelik çeşitlendirdiği özel konserlere yer verdiği programında, uluslararası solistler, dünya prömiyerleri ve genç dinleyicileri hedef alan içeriğiyle hem sanatsal derinlik hem de geniş kitlelere erişimi hedefliyor.

Sezon açılışı öncesinde 27 Eylül'de Bilkent Odeon'da Uluslararası Glinka Vokal Yarışması Gala Konseri, şef Ayyub Guliyev yönetiminde yapılacak.

Konserde Mariinsky Tiyatrosu'nun sopranosu Albina Shagimuratova ve ödüllü genç solistler opera tutkunlarıyla buluşacak.

BSO, sezon açılışını 11 Ekim'de şef Jaume Santonja yönetiminde keman sanatçısı Inmo Yang'ın solist olacağı konserle yapacak.

Sezon boyunca BSO sahnesinde Eldbjorg Hemsing, Carolin Widmann, Dimitry Shishkin, Kristof Barati, Leila Josefowicz, Lucas Debargue, Valeriy Sokolov, Anne Gastinel, Gülsin Onay ve Fazıl Say başta olmak üzere dünya çapında tanınan solistler yer alacak.

Müzikseverlere özel günler için konserler de verecek BSO, 25 Ekim'de "Cumhuriyet Bayramı" konseri, 8 Kasım'da "Atatürk Anısına" konseri, 26-27 Aralık'ta yeni yıl konserleri, 7 Mart'ta "İhsan Doğramacı Uluslararası Beste Yarışması" konseri, 25 Nisan'da "BSO Çocuk" konseri, 1 Kasım'da "Cadılar Bayramı" konserleriyle sanatseverlerle buluşacak.