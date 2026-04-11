Bilecik'teki "Yaşayan Miras Şöleni" ikinci gün etkinlikleriyle devam etti

Bilecik'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Valilik ve Biz Ebru Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaşayan Miras Şöleni, ikinci gün etkinlikleriyle devam etti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan, 13 ilden 40 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatkarın stantlarının yer aldığı etkinlikte, lüle taşı işlemeciliği, bıçakçılık, çömlekçilik ve bez dokuma gibi alanlar, katılımcılara tanıtılıyor.

Organizasyona Eskişehir'den gelen lüle taşı ustası Ender Erdoğan, AA muhabirine, etkinliğin verimli geçtiğini söyledi.

Şölenle sanatının bilinirliğini artırma fırsatı bulduğunu belirten Erdoğan, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bıçak ve kılıç ustası Bilecikli Sezer Sargıl da organizasyonda farklı sanatkarlarla tanıştığını dile getirdi.

Keyifli vakit geçirdiğini aktaran Sargıl, "Şölene yoğun ilgi var. Dünden beri insanlara sanatımı anlatmaktan adeta dilim damağım kurudu. İnşallah daha da güzelleri olur." dedi.

Bilecikli bez dokuma ustası Gülay Durak ise sanatkarlar olarak kültürel miraslarına sahip çıkmayı görev bildiklerini söyledi.

Organizasyon yarın sona erecek.