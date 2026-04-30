Bilecik'te "Şeyh Edebali'nin İzinde Öğrenciler Arası Münazara Yarışması" yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Şeyh Edebali'nin İzinde Öğrenciler Arası Münazara Yarışması" gerçekleştirildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda, üniversitenin Tarihi Araştırmalar Kulübünce organize edilen programda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin tarih bölümlerinin öğrencileri münazara etti.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin hayatını tartıştı.

Yarışmayı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri kazandı.

Öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Göktürk Çetinkaya, programın açılışında yaptığı konuşmada, kulüplerini yaklaşık 1,5 yıl önce kurduklarını söyledi.

Kulübün faaliyetlerine büyük bir heyecanla devam ettiklerini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bu kulübü kurma kararı aldığımda tektim ve amacım, gençlere neleri yapabileceklerini göstermek ve içlerindeki enerjiyi dışarıya çıkartmayı sağlamaktı. Şu anda 186 kişilik bir kulübüz ve daha da büyüyeceğiz. Üniversitemize adını veren Şeyh Edebali'nin izinde, insanı yaşatarak devletimizi yaşatacağız."

Kaynak: AA / Atahan Gezer
