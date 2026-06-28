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Uşakgöl Yaylası'nda şenlik yapıldı

Uşakgöl Yaylası'nda şenlik yapıldı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Uşakgöl Yaylası'nda düzenlenen şenlikte vatandaşlar yöre sanatçıları eşliğinde eğlendi, halat çekme ve çuvalla yürüme gibi yarışmalarda mücadele etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Uşakgöl Yaylası'nda şenlik düzenlendi.

Uşakgöl Mahallesi Muhtarlığı ile Uşakgöl Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkınma Derneği işbirliğinde organize edilen şenliğe, Kaymakam Ünal Coşkun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Eski Belediye Başkanı İbrahim Demir, derneğin faaliyetlerinin 2 yılda çok arttığını ifade ederek, yöneticilerini kutladı.

Dernek Başkanı Yüksel Uslu ise gelecek yıllarda da şenliği sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Muhtar Süleyman Doğan da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Yöre sanatçıları eşliğinde eğlenen katılımcılar, halat çekme ve çuvalla yürüme gibi çeşitli yarışmalarda mücadele etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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