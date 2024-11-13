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Beyonce, Yale Üniversitesi'nde Ders Olarak İşlenecek

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Ünlü şarkıcı Beyonce'nin hayatı ve müziği, Yale Üniversitesi'nde açılacak 'Beyonce Tarih Yazıyor' dersiyle eğitim programına dahil edilecek. Müzik profesörü Daphne Brooks, bu derste öğrencilerin Beyonce'nin repertuarı üzerinden siyahi entelektüel bağlamda bilgi edinmelerini amaçlıyor.

ÜNLÜ şarkıcı Beyonce, Yale Üniversitesi'nde ders olarak işlenecek.

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin, ABD'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Yale Üniversitesi'nde ders olarak işleneceği bildirildi. 'Beyonce Tarih Yazıyor' adlı dersi, önümüzdeki yıldan itibaren müzik profesörü Daphne Brook verecek.

Yale Üniversitesi'nde Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Brooks, 32 Grammy ödüllü Beyonce'nin repertuvarını öğrencilerin 'siyahi entelektüeller' hakkında bilgi edinmeleri için bir 'portal' olarak kullanmayı amaçladığını ifade ederek, "Bu derste Beyonce'nin entelektüel değişimine odaklanacağım" dedi.

Beyonce, Yale Üniversitesi'nde Ders Olarak İşlenecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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