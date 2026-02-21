Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu
Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu. İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar filmi Altın Ayı ödülünün sahibi olurken, Gümüş Ayı'yı ise Emin Alper'in yönettiği Kurtuluş filmi aldı.
- İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı.
- Emin Alper'in yönettiği Kurtuluş filmi Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülünü aldı.
- Türkiye, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü 1964'te Susuz Yaz, 2010'da Bal ve 2024'te Sarı Zarflar filmleriyle üç kez kazandı.
Berlin Fİlm Festivali'nin 76'ncısı düzenlendi. Festivalde Türk yönetmenler fırtına gibi esti.
ALTIN AYI, SARI ZARFLAR FİLMİNE
Festivalin en prestijli ödülü olan Altın Ayı, Türk filmine gitti. İlker Çatak'ın yönettiği ve başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer'in yer aldığı Sarı Zarflar, Altın Ayı ödülünün sahibi oldu.
KURTULUŞ, GÜMÜŞ AYI'NIN SAHİBİ OLDU
Gümüş Ayı ödülü de Türk filmine verildi. Yönetmenliğini Emin Alper'in yönettiği Kurtuluş filmi Gümüş Ayı ödülüne layık görüldü.
TÜRKİYE'NİN KAZANDIĞI ÜÇÜNCÜ ÖDÜL
Türkiye, Berlin Film Festivali'nde bugüne kadar üç kez Altın Ayı ödülünü kazandı. İlk olarak 1964'te Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmiyle, ardından 2010'da Semih Kaplanoğlu'nun Bal filmiyle bu ödül Türkiye'ye geldi.