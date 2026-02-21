Haberler

Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu

Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu Haber Videosunu İzle
Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu. İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar filmi Altın Ayı ödülünün sahibi olurken, Gümüş Ayı'yı ise Emin Alper'in yönettiği Kurtuluş filmi aldı.

  • İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı.
  • Emin Alper'in yönettiği Kurtuluş filmi Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülünü aldı.
  • Türkiye, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü 1964'te Susuz Yaz, 2010'da Bal ve 2024'te Sarı Zarflar filmleriyle üç kez kazandı.

Berlin Fİlm Festivali'nin 76'ncısı düzenlendi. Festivalde Türk yönetmenler fırtına gibi esti.

ALTIN AYI, SARI ZARFLAR FİLMİNE

Festivalin en prestijli ödülü olan Altın Ayı, Türk filmine gitti. İlker Çatak'ın yönettiği ve başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer'in yer aldığı Sarı Zarflar, Altın Ayı ödülünün sahibi oldu.

Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu

KURTULUŞ, GÜMÜŞ AYI'NIN SAHİBİ OLDU

Gümüş Ayı ödülü de Türk filmine verildi. Yönetmenliğini Emin Alper'in yönettiği Kurtuluş filmi Gümüş Ayı ödülüne layık görüldü.

TÜRKİYE'NİN KAZANDIĞI ÜÇÜNCÜ ÖDÜL

Türkiye, Berlin Film Festivali'nde bugüne kadar üç kez Altın Ayı ödülünü kazandı. İlk olarak 1964'te Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmiyle, ardından 2010'da Semih Kaplanoğlu'nun Bal filmiyle bu ödül Türkiye'ye geldi.

Kaynak: Haberler.com
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti