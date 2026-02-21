Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu

Berlin Fİlm Festivali'nin 76'ncısı düzenlendi. Festivalde Türk yönetmenler fırtına gibi esti.

ALTIN AYI, SARI ZARFLAR FİLMİNE

Festivalin en prestijli ödülü olan Altın Ayı, Türk filmine gitti. İlker Çatak'ın yönettiği ve başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer'in yer aldığı Sarı Zarflar, Altın Ayı ödülünün sahibi oldu.

KURTULUŞ, GÜMÜŞ AYI'NIN SAHİBİ OLDU

Gümüş Ayı ödülü de Türk filmine verildi. Yönetmenliğini Emin Alper'in yönettiği Kurtuluş filmi Gümüş Ayı ödülüne layık görüldü.

TÜRKİYE'NİN KAZANDIĞI ÜÇÜNCÜ ÖDÜL

Türkiye, Berlin Film Festivali'nde bugüne kadar üç kez Altın Ayı ödülünü kazandı. İlk olarak 1964'te Metin Erksan'ın Susuz Yaz filmiyle, ardından 2010'da Semih Kaplanoğlu'nun Bal filmiyle bu ödül Türkiye'ye geldi.

