Bereketin yüzyılı fotoğraflarla anlatılacak

Aydın'da tarım, orman ve insan emeğini konu alan 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen sergi, doğanın bereketini, üretimin değerini ve emeğin hikayesini yansıtan kareleri sanatseverlerle buluşturacak. Tarım ve orman temalı fotoğrafların yer aldığı sergide, insan emeğinin doğayla iç içe yolculuğu gözler önüne serilecek. Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilecek olan sergi, 4 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00'de açılacak. 7 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek olan etkinliğin, hem fotoğraf tutkunlarından hem de vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, kültür ve sanatla tarımsal üretimin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek, tüm vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı