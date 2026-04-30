'Belleğin Çocukları' sergisi Erzincan'da açıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen "Belleğin Çocukları" isimli resim sergisinin açılışını yaptı. Programa Vali Hamza Aydoğdu ile il protokolü de katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta kurdele kesiminin ardından sergi gezildi.

Sergide, EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan eserler yer aldı. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan yıkım, yok edilme ve yok olma süreçlerine tanıklık eden çocukların portreleri, karakalem tekniğiyle yeniden yorumlanarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, çizginin dönüştürücü gücüyle hazırlanan eserleri inceleyerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ERZİNCAN

