Belgrad'da Türk Film Günleri Başlıyor

Belgrad'da Türk Film Günleri Başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Belgrad Türk Film Günleri, 2-5 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, güncel Türk sinemasının seçkileri ücretsiz olarak izlenebilecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Belgrad Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen Belgrad Türk Film Günleri, 2-5 Ekim'de arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güncel Türk sinemasının tematik ve estetik çeşitliliğini güçlü bir şekilde yansıtan seçkisiyle Sırbistan seyircisine hitap etmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında 4 gün boyunca 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri', 'Ölü Mevsim', 'Hakkı' ve 'Akıldan Kalbe' filmleri Belgrad'daki Kinoteka salonlarında ücretsiz olarak izlenebilecek.

TÜRK SİNEMASININ GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTACAK

2 Ekim'deki resepsiyonla başlayacak etkinliğin ardından Türkiye'nin 2026 Oscar adayı 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' gösterilecek. Yönetmen Murat Fıratoğlu film sonrası izleyiciyle buluşacak. 3 Ekim'de, yönetmen Doğuş Algün'ün imzasını taşıyan 'Ölü Mevsim' filmi seyirciyle buluşacak. Gösterimin ardından filmin başrol oyuncusu Ece Yaşar ve yönetmen Doğuş Algün, filmin ortaya çıkış sürecine dair deneyimlerini seyircilerle paylaşacak. Etkinliğin 3'üncü gününde, yönetmen Hikmet Kerem Özcan'ın yönettiği 'Hakkı' filmi Belgradlı izleyicilerle buluşacak. Film gösteriminin ardından yönetmen Hikmet Kerem Özcan, katılımcıların sorularını yanıtlayacak. 5 Ekim'de ise Özer Feyzioğlu'nun 'Akıldan Kalbe' filmiyle birlikte 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' yeniden gösterilecek ve etkinlik sona erecek. Belgrad Türk Film Günleri, Türk sinemasının Balkanlardaki görünürlüğünü artırmayı ve kültürel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

