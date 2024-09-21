Bedensel Engelli Çift, Bakımevinde Nikah Masasına Oturdu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli çift, arkadaşlıklarını nikahla sonuçlandırdı.

Bedensel engelli Seher Uzbiçen (57) ile konuşma ve bedensel engelli Ahmet Tatar (60) kaldıkları bakımevinde tanıştı.

Tatar ve Uzbiçen, bir yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenme kararı aldı.

Uzbiçen ve Tatar çifti, Çerkezköy Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Çift, nikahın ardından kaldıkları bakımevinde düğün yaparak mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Seher Uzbiçen düğünde yaptığı konuşmada, düğünün kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Birlikteliklerini düğünle taçlandırdıklarını anlatan Uzbiçen, "Hayata ne kadar geç kaldığımı anladım ve güzel bir evlilik yaptım. Mutluyum, huzurluyum. Bu kadar mutlu olacağım aklıma gelmemişti. Yeniden bir hayat, yeniden bir sevgi, yeniden bir mutluluk yaşıyorum. Yeniden bir yudum sevgi diyorum." diye konuştu.

Çift, yaşamlarını bakımevinde hazırlanan aile odasında sürdürecek.