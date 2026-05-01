Bayındır'da çiçek festivali başladı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Çiçek Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bayındır Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, festivalin yaşatılması gerektiğini belirterek, destekleyeceklerini sürdüreceklerini söyledi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun da konuşma yaptığı programda daha sonra kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Atatürk, Hanife Öğretmen ve Alpay Alpat caddelerinde kurulan stantlarda üreticiler çiçeklerini sergilerken, ilçe genelinde sergi ve etkinlikler düzenlenecek. Bayındır Stadı'ndaki ana sahnede ise festival boyunca konserler verilecek.