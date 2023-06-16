Bayezid Yazma Eser Kütüphanesi Restorasyonu Tamamlandı

Amasya'daki Bayezid Yazma Eser Kütüphanesi, yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyonun ardından kapılarını yeniden açtı. 11. yüzyıldan kalma el yazması Kur'an-ı Kerim'in de aralarında olduğu eserler yeniden sergilenmeye başladı.

Restorasyonu tamamlanan Bayezid Yazma Eser Kütüphanesi açıldı

11. yüzyıldan kalma el yazması Kur'an-ı Kerim yeniden sergileniyor

AMASYA Amasya'daki Bayezid Yazma Eser Kütüphanesi, yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyonun ardından kapılarını yeniden açtı. 11. yüzyıldan kalma olup altın ve demir içerikli mürekkep kullanılan el yazması Kur'an-ı Kerim'in de aralarında olduğu eserler yeniden sergilenmeye başladı.

Tarihi dokusuyla bir anıt eser olan Sultan II. Bayezid Külliyesi içindeki kütüphanede 2 bin 503 yazma eser, 19 bin 145 adette matbu eser bulunuyor. Restorasyon sürecinde 11. yüzyıldan kalma Kur'an-ı Kerim de İstanbul'a götürülerek konservasyon işleminden geçti. Restorasyonun 1,5 yıl sürdüğünü belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bu süreçte her türlü imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yazma Başkanlığı yöneticilerine teşekkür etti.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı Hüseyin Kutan da, "Ziyaretçilerimiz kütüphanemizde 11 ve 12. Yüzyıla ait meşrik küfisi hattıyla yazılmış bir mushaf cüzünü görecek. Amasyalı alimlerin elinden çıkmış olan edebi ve dini eserler burada bizzat görmüş olacak" diye konuştu.

Açılış öncesi külliye bahçesinde vatandaşlara Amasya Valiliği tarafından lokma tatlısı dağıtıldı. Açılışa, Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve diğer yetkililer de katıldı.