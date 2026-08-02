Bayburt’ta Harman Şenliği’nde geleneksel hasat canlandırıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen Harman Şenliği'nde, yaklaşık 100 yıl önce kullanılan tarım aletleriyle geleneksel hasat yapıldı.

Beşpınar köyünde gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçiler, tırpan, düven ve patos gibi geleneksel tarım araçlarını yakından tanıma ve eski hasat yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu. Türküler eşliğinde yapılan hasat renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe katılan Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da tırpan sallayıp düven sürerek etkinliğe eşlik etti.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Harman Şenliği'nin amacının Anadolu'nun köklü tarım kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı