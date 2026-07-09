Bayburt'ta "Gelenekten Geleceğe Uzanan El Emeği" sergisi açıldı
Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından Dede Korkut Şöleni kapsamında düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe Uzanan El Emeği' sergisi, Taşhan Sanat Galerisi'nde açıldı. Vali, belediye başkanı ve protokolün katıldığı sergide kursiyerlerin el sanatları sergileniyor.
Bayburt'ta, "Gelenekten Geleceğe Uzanan El Emeği" adlı sergi düzenlendi.
Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezince, "30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni" etkinlikleri kapsamında organize edilen sergi, Taşhan Sanat Galerisi'nde açıldı.
Törene, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve eşi Zeynep Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ve davetliler katıldı.
Bayburt'un kültürel mirasını tanıtmak ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen sergide, Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerince hazırlanan el sanatları yer aldı.
Sergi, 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.