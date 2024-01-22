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BAU Radyo Müzikonair Ödülleri Sahiplerini Bulacak

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Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Radyo Müzikonair ödülleri, ünlü isimlerin de katılacağı geceyle sahiplerini bulacak. Gecede Türk halk müziğinin duayenlerinden Musa Eroğlu'na 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' takdim edilecek.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Radyo Müzikonair ödülleri, ünlü isimlerin de katılacağı geceyle sahiplerini bulacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılında başarı gösteren sanatçıların ödüllendirileceği gece, çeyrek asrını kutlayan Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Gecede Türk halk müziğinin duayenlerinden Musa Eroğlu'na "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edilecek.

Akademi ve sanat dünyasını buluşturan, BAU Radyo Müzikonair ödül gecesi 29 Ocak'ta Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüs'te gerçekleşecek. Altıncısı düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz ve Zeynep Bozkaya üstlenecek.

MUSA EROĞLU'NA ONUR ÖDÜLÜ

Geniş bir katılım beklenen gecede, akademi, dizi, sinema ve müzik sektörünün Türkiye'de ilk kez aynı çatı altına birleştiği BAU Pera müzik yapım şirketiyle ilgili de açıklamalar yapılacak. Geçen temmuz ayında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'u anmak ve anısını yaşatmak için özel bir video hazırlayan BAU öğrencileri, Türk halk müziğinin duayen ismi Musa Eroğlu'na "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edecek. Cengiz Özkan ve BAU Konservatuvarı hocalarından oluşan BAU Trio grubu ise bir Aşık Veysel eserini icra edecek.

OYLAMA SÜRECİ İNTERNET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Müzik portalı Müzikonair'ın 10'uncu yılını kutladığı bu sene, 6'ncısı düzenlenen BAU Radyo Müzikonair ödülleri oylama süreci internet üzerinden gerçekleştirildi. Başarı kazanan sanatçılar Müzikonair halk oylaması ve 25'inci yılını kutlayan Bahçeşehir Üniversitesi tarafından belirlendi.

"YILIN RAP SANATÇISI" ÖDÜLÜNE YAKLAŞIK 1000 BAŞVURU

Yirmi kategoride ödül verilecek yarışma sürecinde tüm zamanların en yüksek oy sayısına ulaşıldı. "Yılın Rap Sanatçısı" aday adaylık sürecinde de rekor kırıldı. Bu ödül için rap müzik yapan yaklaşık bin isim başvuru yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Bahçeşehir Üniversitesi Musa Eroğlu Radyo Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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