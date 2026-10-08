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Balıkesir Edremit'te imeceyle kurulan Kızılkeçili müzesi ziyaretçiyi eskiye götürüyor

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Balıkesir Edremit'te imeceyle kurulan Kızılkeçili müzesi ziyaretçiyi eskiye götürüyor
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Edremit'e bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, mahalle muhtarlığının bir odasında köylülerin evlerinden getirdiği eski eşyalarla imece usulü kurulan Etnografya Müzesi ilgi gördü. Yörenin tarihini, kültürünü ve günlük yaşamını yansıtan müze, ziyaretçileri eskiye götürüyor.

Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde imece ile kurulan Etnografya Müzesi ilgi gördü. Vatandaşların evlerinden getirdiği eski eşyalarla kurulan müze, yörenin tarihini, kültürünü ve günlük yaşamını yansıtıyor.

Kızılkeçili Mahalle muhtarlığının bir odasında kurulan müze, gezenleri eskiye götürüyor. Müzenin ilgi gördüğünü kaydeden Mahalle Muhtarı İsmail Ercan Paksoy, müze için imece yaptıklarını anlatırken, komşuların evlerinden eski eşyaları getirdiklerini söyledi. Müzenin köyün kültürünü yaşattığını anlatan Muhtar İsmail Ercan Paksoy, "Müzemizi kendi halkımızın, köy halkımızın katkılarıyla, hediyeleriyle kurduk. Evlerinde olan tarihi eşyalar, eskiden kalmaları buraya getirip, gelen misafirlerimize köyümüzün eski kültürünü yaşatmak için böyle bir düşünce içine girdik. ve gelen insanlarda çok memnun, çok güzel hoşlarına gidiyor. Bizde seviniyoruz öyle böyle güzel tepkilere, çok hoşumuza gidiyor." diye konuştu. Müzeyi ziyaret eden Kaan Kuna da, "Kızılkeçili Köyü'ne düştü yolumuz. Daha evvel önünden çok kere gelip geçtik ama bu etnografya müzesine girmek bugün ilk defa kısmet oldu bize. Vallahi ben çok duygulandım. Yaşım itibarıyla buradaki aletlerin birçoğu çocukluğumda benimde gördüğüm aletler. Mesela şurada dedemin pikabı var, rahmetli dedem aklıma geldi. Orada işte halamın dikiş makinesini gördüm. İşte burada amcamların o zamanki işte gaz sobasını gördüm. Yani tarifsiz duygular. Sanki böyle bir aşağı yukarı 30-40 sene öncesine gitmiş gibi hissettim kendimi. Burayıda böyle buranın köylülerinin katkısıyla, herkesin evindeki eşyaları işte getirip buraya bağışlamasıyla oluştuğunu öğrendim ve gerçekten gurur duydum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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